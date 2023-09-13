В Европарламенте признали лукашенко соучастником преступлений, которые совершила рф в Украине

Цитата

"Режим лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных россией, что предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, причиненный Украине", — отмечается в документе.

Детали

В частности, парламент отметил, что режим лукашенко систематически осуществляет репрессии и широкомасштабные нарушения прав человека, в частности преследует оппозиционеров, сторонников демократических сил, бывших политических заключенных, а также и, например, представителей ЛГБТ-сообщества.

Более того, Европарламент отметил, что власти беларуси участвуют в продвижении россией языка вражды, дезинформации и пропаганды, "повторяющей воинственную риторику Москвы".

Поэтому, на этой почве, ЕС призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи международного ордера на арест лукашенко, который будет аналогичным тому, что был выдан в отношении путина и уполномоченной при президенте россии по правам ребенка львовской-беловой.

Напомним

Депутаты Европарламента в июле призвали Международный уголовный суд (МУС) рассмотреть возможность выдачи ордера на арест президента беларуси александра лукашенко.