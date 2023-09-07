Заморожені активи рф можуть принести 3 млрд євро надприбутку - в ЄС обговорюють як це буде

ukru
29 березня, 17:57 • 271543 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 358950 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299380 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334533 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299649 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219222 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204005 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163992 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534743 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175499 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55798 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59081 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70676 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78355 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81857 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391915 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534744 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568398 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565452 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465354 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204743 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 358953 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174856 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165778 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136713 перегляди
Актуальне
Заморожені активи рф можуть принести 3 млрд євро надприбутку - в ЄС обговорюють як це буде

Заморожені активи рф можуть принести 3 млрд євро надприбутку - в ЄС обговорюють як це буде

Київ • УНН

 • 456956 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Заморожені активи російського цб можуть принести щонайменше 3 млрд євро надприбутку. Європейська комісія планує обкласти їх податком і перерахувати до бюджету Євросоюзу, щоб спрямувати на допомогу Україні. Обговорення плану ЄК розпочнеться вже сьогодні, пишуть ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Представники Європейського Союзу цього тижня розпочинають серію зустрічей, на яких обговорюватимуть введення податку на прибуток від заморожених активів банку росії для допомоги у відновленні України, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За його даними, Європейська комісія як виконавчий орган Євросоюзу має намір запропонувати план із трьох кроків, який дасть змогу законно переказувати доходи, отримані від заблокованих активів цб на суму понад 200 млрд євро, до бюджету ЄС. Для початку планують визначити конкретні фінансові зобов'язання та їхній обсяг, по-друге, сформулювати вимоги до центральних депозитаріїв цінних паперів відокремлювати залишки грошових коштів на російських рахунках, а в якості третього, завершального кроку - оподатковувати ці доходи та перерахувати їх до бюджету ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів - Блінкен

Про такий самий план пише журнал Politico, зазначаючи, що такий поетапний підхід надасть Єврокомісії час, необхідний на переговори між країнами ЄС.

Джерела Bloomberg повідомили, що вже 7 вересня представники Єврокомісії зустрінуться з чиновниками з Бельгії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції для обговорення плану. Наступного тижня відбудеться зустріч за участю представників усіх 27 держав ЄС. Для ухвалення документа їм необхідно проголосувати одноголосно, оскільки питання стосується спільної зовнішньої політики і безпеки.

При цьому, як зазначається, можливе оподаткування і конфіскація надприбутку викликає у країн ЄС як юридичні, так і фінансові питання. Деякі з них побоюються, що вилучення російських активів призведе до зниження інвестиційної привабливості єврозони, пишуть Politico і Bloomberg. Водночас держави Балтії та Польща наполягають на повній конфіскації заморожених коштів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Фонді держмайна кажуть, отримали близько 10% з вилучених російських активів

Очікується, що заморожені активи банку росії принесуть близько 3 млрд євро надприбутку, хоча, за деякими оцінками, ця цифра може бути ще вищою. Більше половини активів становлять грошові кошти і депозити, а "значна частина" суми, що залишилася, - цінні папери, які перетворюватимуться на грошові кошти в міру настання терміну їх погашення в найближчі два-три роки, повідомляв раніше Bloomberg.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середині червня обіцяла представити пропозицію про використання російських активів "до літніх канікул", але цього зроблено не було.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Передача Україні прибутку від заморожених активів рф занепокоїла Європейський центробанк: названо причини

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07