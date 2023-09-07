Заморожені активи рф можуть принести 3 млрд євро надприбутку - в ЄС обговорюють як це буде

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Представники Європейського Союзу цього тижня розпочинають серію зустрічей, на яких обговорюватимуть введення податку на прибуток від заморожених активів банку росії для допомоги у відновленні України, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За його даними, Європейська комісія як виконавчий орган Євросоюзу має намір запропонувати план із трьох кроків, який дасть змогу законно переказувати доходи, отримані від заблокованих активів цб на суму понад 200 млрд євро, до бюджету ЄС. Для початку планують визначити конкретні фінансові зобов'язання та їхній обсяг, по-друге, сформулювати вимоги до центральних депозитаріїв цінних паперів відокремлювати залишки грошових коштів на російських рахунках, а в якості третього, завершального кроку - оподатковувати ці доходи та перерахувати їх до бюджету ЄС.

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Про такий самий план пише журнал Politico, зазначаючи, що такий поетапний підхід надасть Єврокомісії час, необхідний на переговори між країнами ЄС.

Джерела Bloomberg повідомили, що вже 7 вересня представники Єврокомісії зустрінуться з чиновниками з Бельгії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції для обговорення плану. Наступного тижня відбудеться зустріч за участю представників усіх 27 держав ЄС. Для ухвалення документа їм необхідно проголосувати одноголосно, оскільки питання стосується спільної зовнішньої політики і безпеки.

При цьому, як зазначається, можливе оподаткування і конфіскація надприбутку викликає у країн ЄС як юридичні, так і фінансові питання. Деякі з них побоюються, що вилучення російських активів призведе до зниження інвестиційної привабливості єврозони, пишуть Politico і Bloomberg. Водночас держави Балтії та Польща наполягають на повній конфіскації заморожених коштів.

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Очікується, що заморожені активи банку росії принесуть близько 3 млрд євро надприбутку, хоча, за деякими оцінками, ця цифра може бути ще вищою. Більше половини активів становлять грошові кошти і депозити, а "значна частина" суми, що залишилася, - цінні папери, які перетворюватимуться на грошові кошти в міру настання терміну їх погашення в найближчі два-три роки, повідомляв раніше Bloomberg.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середині червня обіцяла представити пропозицію про використання російських активів "до літніх канікул", але цього зроблено не було.

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