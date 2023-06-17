Передача Україні прибутку від заморожених активів рф занепокоїла Європейський центробанк: названо причини

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Європейський центральний банк застеріг Брюссель від спроб вимагати гроші від зберігачів заморожених російських активів, стверджуючи, що це може підірвати довіру до євро як світової валюти та зашкодити фінансовій стабільності.

Франкфуртська установа в приватному порядку повідомила Європейській комісії, що плани перенаправлення платежів за облігаціями, якими володіє російський центральний банк, для фінансування України будуть поганим сигналом для світових ринків, за словами людей, знайомих з обговореннями.

Ці попередження прозвучали в той момент, коли офіційні особи ЄС вивчають способи використання частини доходів від заморожених російських активів, які застрягли у фінансовій системі Європи. Через вторгнення президента володимира путіна Україна стикається з рахунком на реконструкцію на сотні мільярдів євро.

ЄЦБ попередив, що використання процентних надходжень від заморожених російських активів може спонукати інші центральні банки, які мають великі резерви грошей, «відвернутися» від євро, особливо якщо ЄС діятиме в односторонньому порядку без інших країн G7, згідно з проектом внутрішнього закону. Записку ЄС переглянула Financial Times.

«Наслідки можуть бути суттєвими: це може призвести до диверсифікації резервів від активів, деномінованих у євро, збільшити витрати на фінансування для європейських суверенів і призвести до диверсифікації торгівлі», — додається в записці, описуючи позицію ЄЦБ. Представник ЄЦБ відмовився від коментарів.

«Немає жодних розбіжностей у тому, що це правильно з моральної точки зору, але дуже важко зрозуміти, як це зробити. Не можна просто оминути закон. І навіть якщо знайдеться якесь юридичне обґрунтування, то (неочевидно), які будуть наслідки для статусу євро як світової валюти», – сказав неназваний FT європейський дипломат.

Він також додав, що Єврокомісія може подати свої пропозиції щодо російських активів уже цього місяця.

Нагадаємо

ЄС обговорює план направити в Україну прибутки від 196,6 млрд євро заморожених російських активів.

Уряд Бельгії вже заявив, що має намір використати доходи від корпоративного податку з прибутку, отриманого від знерухомлених активів Euroclear, щоб допомогти Україні, спрямовуючи гроші на військову та гуманітарну допомогу, а також на допомогу біженцям.

Бельгія розраховує заробити щонайменше 625 мільйонів євро від відсотків цього року за своїм звичайним податковим режимом. Прес-секретар прем'єр-міністра Бельгії Александр де Кроо відмовився від коментарів.

Дискусії відбуваються на тлі ширшої дискусії про шляхи залучення фінансування для відновлення України та про те, як забезпечити внесок росії. Цього тижня до Сенату США було подано двопартійний законопроект, який уповноважує президента Джо Байдена конфіскувати російські суверенні активи та передати їх Києву для довгострокової реконструкції України.