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Передача Украине прибыли от замороженных активов рф обеспокоила Европейский центробанк: названы причины

Киев • УНН

 • 1833505 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли от замороженных активов Банка россии для помощи Украине может подорвать доверие к евро как мировой валюте. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

Передача Украине прибыли от замороженных активов рф обеспокоила Европейский центробанк: названы причины

Детали

Европейский центральный банк предостерег Брюссель от попыток требовать деньги от хранителей замороженных российских активов, утверждая, что это может подорвать доверие к евро как мировой валюте и повредить финансовой стабильности.

Франкфуртское учреждение в частном порядке сообщило Европейской комиссии, что планы перенаправления платежей по облигациям, которыми владеет российский центральный банк, для финансирования Украины будут плохим сигналом для мировых рынков, по словам людей, знакомых с обсуждениями.

Эти предупреждения прозвучали в тот момент, когда официальные лица ЕС изучают способы использования части доходов от замороженных российских активов, которые застряли в финансовой системе Европы. Из-за вторжения президента владимира путина Украина сталкивается со счетом на реконструкцию на сотни миллиардов евро.

ЕЦБ предупредил, что использование процентных поступлений от замороженных российских активов может побудить другие центральные банки, которые имеют большие резервы денег, «отвернуться» от евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без других стран G7, согласно проекту внутреннего закона. Записку ЕС пересмотрела Financial Times.

«Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличить расходы на финансирование для европейских суверенов и привести к диверсификации торговли», — добавляется в записке, описывая позицию ЕЦБ. Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

«Нет никаких разногласий в том, что это правильно с моральной точки зрения, но очень трудно понять, как это сделать. Нельзя просто обойти закон. И даже если найдется какое-то юридическое обоснование, то (неочевидно), какие будут последствия для статуса евро как мировой валюты», – сказал неназванный FT европейский дипломат.

Он также добавил, что Еврокомиссия может представить свои предложения по российским активам уже в этом месяце.

Напомним

ЕС обсуждает план направить в Украину доходы от 196,6 млрд евро замороженных российских активов.

Правительство Бельгии уже заявило, что намерено использовать доходы от корпоративного налога с прибыли, полученной от обездвиженных активов Euroclear, чтобы помочь Украине, направляя деньги на военную и гуманитарную помощь, а также на помощь беженцам.

Бельгия рассчитывает заработать не менее 625 миллионов евро от процентов в этом году по своему обычному налоговому режиму. Пресс-секретарь премьер-министра Бельгии Александр де Кроо отказался от комментариев.

Дискуссии происходят на фоне более широкой дискуссии о путях привлечения финансирования для восстановления Украины и о том, как обеспечить вклад россии. На этой неделе в Сенат США был подан двухпартийный законопроект, который уполномочивает президента Джо Байдена конфисковать российские суверенные активы и передать их Киеву для долгосрочной реконструкции Украины.

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