США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Державний секретар Ентоні Блінкен оголосив, що з нового пакету допомоги України вартістю понад один мільярд доларів, 5,4 мільйона доларів надійдуть з конфіскованих активів російських олігархів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, інформує УНН.
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"Ми вперше передаємо Україні конфісковані у рамках санкцій активи російських олігархів, які тепер будуть спрямовані на підтримку українських ветеранів. За це повинні розплачуватися ті, хто сприяв агресії путіна", - заявив Блінкен.
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Він підкреслив, що 5,4 мільйона доларів спрямують на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів.
Крім цього, державний секретар зауважив, що Вашингтон продовжить надавати рятувальну та медичну допомогу, а також екстрені притулки для тих, чиї будинки були зруйновані унаслідок російської агресії.
"Ми продовжуємо надавати медичну допомогу та допомогу у сфері охорони здоров’я для тих, хто вижив під час невпинних російських ракетних атак та обстрілів", - сказав Блінкен.
Нагадаємо
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів.