США впервые передадут Украине конфискованные активы российских олигархов - Блинкен

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"Мы впервые передаем Украине конфискованные в рамках санкций активы российских олигархов, которые теперь будут направлены на поддержку украинских ветеранов. За это должны расплачиваться те, кто способствовал агрессии путина", - заявил Блинкен.

Детали

Он подчеркнул, что 5,4 миллиона долларов направят на поддержку реинтеграции и реабилитации ветеранов.

Кроме этого, государственный секретарь отметил, что Вашингтон продолжит оказывать спасательную и медицинскую помощь, а также экстренные убежища для тех, чьи дома были разрушены в результате российской агрессии.

"Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь и помощь в сфере здравоохранения’для тех, кто выжил во время непрерывных российских ракетных атак и обстрелов", - сказал Блинкен.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 миллиарда долларов.