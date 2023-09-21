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Глава Минфина США поддержала план ЕС по введению налога на прибыль от замороженных российских активов

Киев • УНН

 • 204955 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен высказалась в поддержку плана Европейского Союза по введению налога на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных российских суверенных активов, назвав это "разумным" способом помочь финансировать восстановление Украины, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Это кажется разумным предложением. Это совсем другая вещь, чем арест активов", - сказала Джанет Йеллен, добавив, что США обсуждают эту идею с ЕС. 

На администрацию Байдена оказывается давление с требованием полностью арестовать средства, что, по словам Йеллен, является незаконным согласно действующему законодательству. Юридическая служба ЕС пришла к аналогичному выводу, что привело к альтернативной идее налогообложения прибыли, полученной от замороженных средств.

Открытие пути к использованию доходов от российских фондов в пользу Украины может помочь усилить поддержку дальнейшей помощи Киеву, поскольку война затягивается. Администрация Байдена настаивает на том, чтобы Конгресс одобрил выделение дополнительных 24 миллиардов долларов помощи, но сталкивается с растущим скептицизмом со стороны некоторых республиканцев.

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По словам источника, знакомого с этим вопросом, пишет Bloomberg, Йеллен и другие американские чиновники взвешивают, поддержать ли это предложение, чтобы помочь разблокировать дебаты по нему в Европе.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард раскритиковала эту меру, предупредив, что она может угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности общей валюты. Председатель ЕЦБ и несколько стран-членов ЕС отметили, что Европа не должна идти в одиночку, заявив, что поддержка со стороны США и "Большой семерки" является необходимой для движения вперед. По словам других собеседников, исполнительная власть ЕС намерена официально предложить эту меру в течение ближайших недель. Собеседники попросили не называть их имен, обсуждая развивающуюся ситуацию.

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На Капитолийском холме все больше внимания привлекает законодательство, позволяющее администрации Байдена полностью арестовывать российские активы. Принятие законопроекта, который позволит президенту арестовать российские суверенные активы, находящиеся в США, и направить их на расходы на реконструкцию, рассматривается как способ ослабить определенное политическое давление, которое испытывают законодатели США в отношении стоимости дальнейшей помощи Украине, по словам нескольких человек.

"Простые предложения справедливости подсказывают, что россия должна внести свой вклад в восстановление Украины", - сказал сенатор Шелдон Уайтхаус.

Сторонники законопроекта сотрудничают с Белым домом, чтобы попытаться решить беспокойство администрации в отношении этого законопроекта, который, как она опасается, может создать прецедент, что может обеспокоить другие страны, хранящие государственные средства на счетах в США.

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Бывший министр финансов Ларри Саммерс заявил, что администрация Байдена уже имеет юридическое разрешение на арест средств в рамках чрезвычайных полномочий президента, и сослался на почти 200-страничный документ, написанный, среди прочих, ученым-юристом Лоренсом Трибом, в котором изложено обоснование этого вывода. Саммерс является профессором Гарвардского университета и платным автором Bloomberg TV.

Большинство замороженных активов российского центрального банка - сейчас это более 200 миллиардов евро (219 миллиардов долларов) - хранятся в Европе, причем большая часть из них находится в расчетном гиганте Euroclear Ltd. в Бельгии, где они принесли около 1,7 миллиарда евро дохода в первой половине 2023 года.

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