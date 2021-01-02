Гетманцев пояснив, як діятиме закон щодо зменшення тиску на платників податків

“Закон № 466. Суть. Вводиться відповідальність держави перед платником податків у конкретних строках і зобов'язаннях щодо відшкодування завданого збитку. Платнику пропонується варіант отримати в узагальненому порядку гарантовану компенсацію в розмірі 1 мінімальної заробітної плати. Без необхідності доведення показників розміру причиненого збитку або повернення шкоди в розмірі доведених збитків”, - зазначив Гетманцев.

Також за словами нардепа, позитивом є гарантований державою захист платника податків від незаконних дій контрольованого органу.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №4065, яким передбачається надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування деяких об’єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення.

УНН повідомляв, що документом пропонувалося:

• Уточнити обставини, при яких контрольовані операції не мають ділової мети, при цьому обов’язок доведення таких обставин покладається на контролюючий орган;

• Визначити види коригувань у зв’язку із проведенням операцій з нерезидентами, що не мають ділової мети як по контрольованих, так і по неконтрольованих операціях. У разі проведення таких коригувань, інші коригування, передбачені розділом ІІІ ПКУ, не здійснюються.

• Запровадити перехідні положення щодо оподаткування нерезидентів, через їх постійні представництва;

• Уточнити норми по “тонкій” капіталізації;

• Відстрочити оподаткування контрольованих іноземних компаній з 2022 року, тощо.



Вже 30 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроект.