Президент підписав закон про зменшення тиску на платників податків на тлі коронакризи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про зменшення тиску на платників податків, перед якими стоять виклики пов’язані з нарахуванням та сплатою податків на тлі коронакризи. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
"Повернуто з підписом від Президента", - йдеться на сайті ВР.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що складна ситуація, що виникла у зв’язку із пандемією COVID-19 і запровадженням карантинних заходів, ставить перед бізнесом складні виклики, які передусім пов’язані з нарахуванням та сплатою податків.
“У зв’язку з цим виникла необхідність відтермінування окремих положень Закону № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві“, визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, уточнення "ділової мети“, надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об’єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення та інші пропозиції”, — йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, ВРУ ухвалила у другому читанні законопроект №4065, яким передбачається надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування деяких об’єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення.