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Президент подписал закон об уменьшении давления на налогоплательщиков на фоне коронакризиса

Киев • УНН

 • 21306 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об уменьшении давления на налогоплательщиков, перед которыми стоят вызовы связанные с начислением и уплатой налогов на фоне коронакризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Президент подписал закон об уменьшении давления на налогоплательщиков на фоне коронакризиса

"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на сайте ВР.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сложная ситуация, возникшая в связи с пандемией COVID-19 и введением карантинных мероприятий, ставит перед бизнесом сложные вызовы, которые прежде всего связаны с начислением и уплатой налогов.

"В связи с этим возникла необходимость отсрочки отдельных положений Закона № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, уточнение "деловой цели", предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения, уменьшение размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения и другие предложения", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ВРУ приняла во втором чтении законопроект №4065, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшение размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

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