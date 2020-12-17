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ВР ухвалила закон для зменшення тиску на платників податків на тлі коронакризи

Київ • УНН

 • 17783 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №4065, яким передбачається надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування деяких об’єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення. Відповідне рішення підтримали 296 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР ухвалила закон для зменшення тиску на платників податків на тлі коронакризи

Згідно з пояснювальною запискою до цього законопроекту №4065 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування", зазначається, що складна ситуація, що виникла у зв’язку із пандемією COVID-19 і запровадженням карантинних заходів, ставить перед бізнесом складні виклики, які передусім пов’язані з нарахуванням та сплатою податків.

“У зв’язку з цим виникла необхідність відтермінування окремих положень Закону № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві“, визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, уточнення "ділової мети“, надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об’єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення та інші пропозиції”, — йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом пропонується:

  • Уточнити обставини, при яких контрольовані операції не мають ділової мети, при цьому обов’язок доведення таких обставин покладається на контролюючий орган;
  • Визначити види коригувань у зв’язку із проведенням операцій з нерезидентами, що не мають ділової мети як по контрольованих, так і по неконтрольованих операціях. У разі проведення таких коригувань, інші коригування, передбачені розділом ІІІ ПКУ, не здійснюються.
  • Запровадити перехідні положення щодо оподаткування нерезидентів, через їх постійні представництва;
  • Уточнити норми по “тонкій” капіталізації;
  • Відстрочити оподаткування контрольованих іноземних компаній з 2022 року, тощо.

Раніше у бізнес-спільноті закликали підтримати їх пропозиції до проекту закону №4065 під час його розгляду у другому читанні з метою покращення умов ведення бізнесу, забезпечення рівних та прозорих правил оподаткування, а також передбачення поступового підвищення окремих ставок податків.

Як повідомляв УНН, раніше у Верховній Раді вирішили відтермінувати до 1 січня 2022 року застосування касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

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