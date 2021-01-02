Гетманцев объяснил, как будет действовать закон об уменьшении давления на налогоплательщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В законе № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", в частности, вводится ответственность государства перед налогоплательщиком за нанесение ущерба. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, информирует УНН.
"Закон № 466. Суть. Вводится ответственность государства перед налогоплательщиком в виде конкретных штрафов и обязанности возмещения причиненного вреда. Плательщику предоставляется выбор получить в упрощенном порядке гарантированную компенсацию в размере 1 минимальной заработной платы. Без необходимости доказывания размера причиненного вреда или на возмещение вреда в размере доказанных убытков", - отметил Гетманцев.
Также, по словам нардепа, позитивом является гарантированная государством защита налогоплательщика от незаконных действий контролирующего органа.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4065, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшение размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.
УНН сообщал, что документом предлагалось:
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- Уточнить обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, при этом обязанность доказывания таких обстоятельств возлагается на контролирующий орган;
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- Определить виды корректировок в связи с проведением операций с нерезидентами, не имеющими деловой цели как по контролируемым, так и по неконтролируемых операциях. В случае проведения таких корректировок, другие корректировки, предусмотренные разделом III НКУ, не осуществляются.
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- Ввести переходные положения по налогообложению нерезидентов, через их постоянные представительства;
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- Уточнить нормы по "тонкой" капитализации;
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- Отсрочить налогообложение контролируемых иностранных компаний с 2022 года, и тому подобное.
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Уже 30 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот законопроект.