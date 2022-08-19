Генсек ООН закликав росію не відключати Запорізьку АЕС від електромереж України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова ООН Антоніу Гутерреш у п'ятницю закликав не відключати окуповану росією Запорізьку АЕС від енергосистеми України, після того як Україна повідомила, що Москва планувала це зробити. Про це інформує AFP, передає УНН.
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«Очевидно, що електроенергія із Запоріжжя — це українська електроенергія... Цей принцип має повністю дотримуватися», — заявив генсек ООН під час візиту до Одеського порту на півдні України.
Доповнення
Запорізька атомна електростанція була захоплена російськими військами у березні, і нещодавні бойові дії навколо неї породили занепокоєння з приводу ядерного інциденту, який можна порівняти з Чорнобилем.
У четвер Київ звинуватив Москву у плануванні відключення електроенергії, що може призвести до "фукусімського сценарію".
Минулого тижня Енергоатом заявив, що російські сили планують перенаправити електроенергію із Запоріжжя до Криму, анексованого у 2014 році.
За останні дні по ЗАЕС — найбільшій в Європі — росія завдала численних ударів.