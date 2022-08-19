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Генсек ООН закликав росію не відключати Запорізьку АЕС від електромереж України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова ООН Антоніу Гутерреш у п'ятницю закликав не відключати окуповану росією Запорізьку АЕС від енергосистеми України, після того як Україна повідомила, що Москва планувала це зробити. Про це інформує AFP, передає УНН.

Генсек ООН закликав росію не відключати Запорізьку АЕС від електромереж України

Цитата

«Очевидно, що електроенергія із Запоріжжя — це українська електроенергія... Цей принцип має повністю дотримуватися», — заявив генсек ООН під час візиту до Одеського порту на півдні України.

Доповнення

Запорізька атомна електростанція була захоплена російськими військами у березні, і нещодавні бойові дії навколо неї породили занепокоєння з приводу ядерного інциденту, який можна порівняти з Чорнобилем.

У четвер Київ звинуватив Москву у плануванні відключення електроенергії, що може призвести до "фукусімського сценарію".

Минулого тижня Енергоатом заявив, що російські сили планують перенаправити електроенергію із Запоріжжя до Криму, анексованого у 2014 році.

За останні дні по ЗАЕС — найбільшій в Європі — росія завдала численних ударів.

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