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Зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС може привести до "фукусімського сценарію" - Держатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Про це інформує пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України, передає УНН.

Зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС може привести до "фукусімського сценарію" - Держатом

Деталі

Саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році. Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ російської федерації.

Відомо, що атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення.

При зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання.

Наразі, внаслідок обстрілів російськими окупантами, пошкоджені три з чотирьох ліній, які з’єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії – станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб.

На випадок такої аварійної ситуації на Запорізькій АЕС є у наявності дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть достатньої кількості дизельного пального.

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Окупанти, які присутні на АЕС, можуть перешкоджати поставкам дизеля, необхідного для роботи генераторів. Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією, розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

На Запорізькій АЕС є сім ядерних об’єктів – це шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Тож розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки.

Наголошується, що у залежності від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або росії та білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій. Також слід зазначити, що ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, що є каскадом водосховищ річки Дніпро. Таким чином аварійні події на ЗАЕС можуть призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря.

За дорученням Держатомрегулювання, експлуатуюча організація визначає найбільш безпечні стани роботи енергоблоків у існуючих умовах. Ядерну безпеку ЗАЕС тримає у своїх руках український персонал станції.

Додамо 

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 19 серпня російські війська готують провокацію на Запорізькій АЕС. Цього дня на станції рашисти оголосили несподіваний "вихідний", тому там перебуватиме лише оперативний персонал.

У розвідці додали, що міноборони рф заявило про "підготовку теракту з боку ЗСУ": нібито під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готують резонансну провокацію, щоб звинуватити росію у техногенній катастрофі.

Також отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку російськими окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня.

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