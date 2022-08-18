росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС. З такою заявою вийшов начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту зс рф ігор кирилов, якого цитують російські ЗМІ, пише УНН.
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"... при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції", що, як наголошує українська сторона, здіснює сама рф, зі слів кирилова, "може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5-го та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС".
Деталі
Як зазначає The Guardian, глава російських сил протирадіаційного, хімічного та біологічного захисту заявив, що "резервні системи підтримки будівлі були пошкоджені під час ударів".
Доповнення
15 серпня в Енергоатомі зазначили, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.