россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

Цитата

"... при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции", что, как отмечает украинская сторона, совершает сама рф, по словам кириллова, "может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 -го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС".

Детали

Как отмечает The Guardian, глава российских сил противорадиационной, химической и биологической защиты заявил, что "резервные системы поддержки здания были повреждены во время ударов".

Дополнение

15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.