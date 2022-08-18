россия угрожает остановить Запорожскую АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. россия угрожает остановить Запорожскую АЭС. С таким заявлением вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф игорь кириллов, которого цитируют российские СМИ, пишет УНН.
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"... при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции", что, как отмечает украинская сторона, совершает сама рф, по словам кириллова, "может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 -го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС".
Детали
Как отмечает The Guardian, глава российских сил противорадиационной, химической и биологической защиты заявил, что "резервные системы поддержки здания были повреждены во время ударов".
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15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.