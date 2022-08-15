Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Внаслідок російських обстрілів Запорізької АЕС, станом на ранок 15 серпня, серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, а також насосна станція господарсько-побутових стоків. Про це УНН пише з посиланням на інформацію Енергоатому.
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Також вказано, що пошкоджень зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).
Так, періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ, починаючи з минулого тижня, спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції, зазначили в Енергоатомі.
Зокрема, внаслідок обстрілу станції на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – один із трьох робочих енергоблоків тепер відключений.
Також росіяни, як повідомляється, обстріляли пожежну частину, що розташована за територією ЗАЕС. Пожежна частина призначена для захисту станції від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій.
Залишаються також ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. На додачу, високим є рівень пожежної небезпеки, вказали в Енергоатомі.
Також унаслідок обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.
Енергоатом нагадує, що Запорізька АЕС досі окупована і контролюється російськими військами. Водночас український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.
Наразі ЗАЕС продовжує функціонувати і виробляти електроенергію для потреб української енергосистеми.
Доповнення
Минулої доби російські військові обстріляли Енергодар. Як повідомили в Енергоатомі, жертвою обстрілів став працівник Запорізької АЕС.