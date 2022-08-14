Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Енергодару загинув працівник ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Сьогодні російські військові знову обстріляли Енергодар, є загиблий та поранені. Як повідомили в Енергоатомі, жертвою обстрілів став працівник Запорізької АЕС, передає УНН.
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«14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше 6 пострілів по м. Енергодар.
Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович», - йдеться у повідомленні, опублікованому в офіційному Телеграм-каналі Енергоатому.
Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що обстріл Енергодара було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ «Волна»).