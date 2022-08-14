росіяни обстріляли Енергодар, є постраждалі серед цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Енергодар на Запоріжжі, є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомив мер Енергодара - міста-супутника АЕС - Дмитро Орлов у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ «Волна»), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення», - повідомив Орлов.
Контекст
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з села Водяне та готують провокації під українським прапором.
Російські окупанти піддали обстрілам територію Запорізької АЕС 5, 6 та 11 серпня.
При цьому рф при ООН не підтримала пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.