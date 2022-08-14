россияне обстреляли Энергодар, есть пострадавшие среди гражданских

Цитата

«В результате обстрела Энергодара, который был совершен сегодня из пригорода – района яхт-клуба (ВТО «Волна»), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения», – сообщил Орлов.

Контекст

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом.

Российские оккупанты подвергли обстрелам территорию Запорожской АЭС 5, 6 и 11 августа.

При этом РФ при ООН не поддержала предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.