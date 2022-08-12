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росія в ООН виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Постійний представник рф при ООН василь небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції, повідомляє російська служба BBC, пише УНН.

росія в ООН виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС

Цитата

"Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити", - цитує видання російського представника.

Деталі

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав відвести всіх військовослужбовців та військову техніку від станції та уникнути розміщення будь-яких інших військових сил чи військового обладнання на цій території.

"Об'єкт не повинен використовуватися в межах будь-яких військових операцій. Натомість необхідно терміново дійти згоди на технічному рівні про встановлення периметра безпеки та демілітаризації з метою забезпечення безпеки регіону", - заявив Генсек ООН.

небензя у коментарях для журналістів повідомив, що голова ООН має пояснити, що він має на увазі під "периметром демілітаризації".

МАГАТЕ, український уряд та Держдепартамент США закликають окрім встановлення демілітаризованої зони навколо станції також ввести на її територію миротворчий контингент, вказує видання.

Доповнення

Російські окупанти піддали обстрілам територію Запорізької АЕС 5, 6 та 11 серпня.

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