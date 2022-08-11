П'ять "прильотів": окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сьогодні російські окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Про це у Telegram повідомив Енергоатом, інформує УНН.
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"Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав", – ідеться у повідомленні.
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Ще було п’ять "прильотів" в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС.
Ситуація на станції наразі контрольована. Інформація, яку почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною, повідомили в Енергоатомі.
Нагадаємо
9 серпня стало відомо, що росія розпочала процес підключення Запорізької АЕС до Криму.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що окупанти порушили всі міжнародні конвенції за час захоплення ЗАЕС.