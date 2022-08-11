росія порушила всі міжнародні конвенції за час захоплення ЗАЕС – міністр енергетики

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"Щоб змусити російських військових залишити атомну станцію і повернути її під повний контроль України, нам потрібна максимальна міжнародна підтримка, підтримка наших партнерів", – зазначив Галущенко.

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За словами міністра, за час захоплення ЗАЕС рф порушила усі міжнародні конвенції та резолюції щодо дотримання основ ядерної безпеки на ядерних об'єктах, і її дії цілком підпадають під визначення "ядерний тероризм". Зокрема, обстріл російськими збройними силами ЗАЕС створює безпрецедентні ризики для ядерної безпеки України та сусідніх країн, всієї міжнародної спільноти.

Галущенко нагадав, що будь-який збройний напад і загроза ядерним об'єктам, які призначені для мирних цілей, визначаються як порушення принципів статуту ООН, міжнародного права та статуту МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії).

"Додатково резолюціями МАГАТЕ визначається, що збройний напад або загроза збройного нападу на ядерний об’єкт, який експлуатується або будується, створює ситуацію, в якій Радбез ООН повинен негайно діяти відповідно до положень статуту Організації Об’єднаних Націй. Для оцінки ситуації на станції, зокрема з точки зору ядерної безпеки і безпеки поводження з ядерними матеріалами, на ЗАЕС має бути відправлена спільна місія ООН і МАГАТЕ. На сьогодні станція працює на енергосистему України. Я переконаний, що так буде і надалі", – резюмував міністр.

Доповнення

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але "безпосередньої" загрози ядерній безпеці не було.

У Запорізькій області вирішили оновити плани евакуації та реагування на випадок загрози виникнення або виникнення аварії на Запорізькій АЕС в умовах воєнного стану.