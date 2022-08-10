На випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС оновлять плани евакуації та реагування - ОВА

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"Ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації, навіть найгіршої... Слід якомога швидше переглянути та привести до ладу усі плани евакуації, перевірити наявність засобів захисту наших жителів. Саме через непередбачуваність нашого ворога ми маємо невідкладно опрацювати дієві плани, з реальними точками евакуації, усіма засобами та транспортом", - підкреслив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Деталі

В ОВА зауважили, що наразі через провокації загарбників та навмисних обстрілів з їх боку Запорізької АЕС пошкоджено електромережі. Внаслідок обстрілів станція працює з ризиком виникнення аварійних ситуацій та пожеж.

"Через потенційну небезпеку є нагальна потреба вжиття заходів щодо зменшення можливих наслідків техногенної небезпеки, пов’язаної з ситуацією на Запорізькій АЕС, зокрема проведення уточнення сил та засобів, які можливо будуть залучатися до ліквідації наслідків НС (пожежні підрозділи, медичний персонал, національна поліція тощо), уточнення плану евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення на випадок загрози виникнення або виникнення аварії на ВП "Запорізька АЕС" з урахування введення воєнного стану та оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні ОВА.

Було розглянуто й питання створення резерву спеціалізованих препаратів, які частково допоможуть людям захистити себе від найгірших наслідків можливого опромінення.

Так, Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Старуха "одноголосно погодилась з необхідністю оновлення планів, які тепер будуть адаптовані до сучасних умов", зазначили в ОВА.

Другим питанням на розгляді комісії було виділення коштів для прокладання нової мережі, яка дозволить відновити пошкоджене електропостачання у села Воздвижівської громади.

Доповнення

У разі виникнення надзвичайної ядерної ситуації на Запорізькій АЕС евакуації підлягають 275 тисяч мешканців з Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це заговорили після кількох ворожих обстрілів на станції 5 та 6 серпня.