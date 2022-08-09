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У разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС евакуації підлягають мешканці Запорізької, Херсонської і Дніпропетровської областей - ОВА

У разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС евакуації підлягають мешканці Запорізької, Херсонської і Дніпропетровської областей - ОВА

Київ • УНН

 • 457810 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У разі виникнення надзвичайної ядерної ситуації на Запорізькій АЕС евакуації підлягають 275 тисяч мешканців з Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

“Є чіткий план дій евакуації населення у випадку, коли може виникнути надзвичайна ситуація ядерного характеру на території Запорізької АЕС. У мирний час був опрацьований цей план, було затверджено, фактично, наприкінці минулого року. Зрозуміло, що з нами всі координуються, зона забруднення буде великою. Підселенню підлягає 275 тисяч осіб з 50-ти кілометровою зоною. Це мешканці Запорізької, Херсонської і Дніпропетровської областей”, – повідомив він.

Деталі

Старух додав, що наразі самі реактори на ЗАЕС досить надійні, і розраховані на різні складні ситуації, у тому числі і потрапляння ракет.

Доповнення

Як стало відомо, рф розпочала процес підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

У разі аварії на Запорізькій АЕС під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей, країни, земелі та води.

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