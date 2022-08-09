В случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС эвакуации подлежат жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей – ОВА

Цитата

“Есть четкий план действий по эвакуации населения в случае, когда может возникнуть чрезвычайная ситуация ядерного характера на территории Запорожской АЭС. В мирное время был проработан этот план, был утвержден фактически в конце прошлого года. Понятно, что с нами все координируются, зона загрязнения будет большая. Подселению подлежит 275 тысяч человек с 50-километровой зоной. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей”, – сообщил он.

Детали

Старух добавил, что сейчас сами реакторы на ЗАЭС достаточно надежны, и рассчитаны на разные сложные ситуации, в том числе и попадание ракет.

Дополнение

Как стало известно, рф начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключения ее от украинской.

В случае аварии на Запорожской АЭС под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей, страны, земли и воды.