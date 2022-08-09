В случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС эвакуации подлежат жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В случае возникновения чрезвычайной ядерной ситуации на Запорожской АЭС эвакуации подлежат 275 тысяч жителей Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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“Есть четкий план действий по эвакуации населения в случае, когда может возникнуть чрезвычайная ситуация ядерного характера на территории Запорожской АЭС. В мирное время был проработан этот план, был утвержден фактически в конце прошлого года. Понятно, что с нами все координируются, зона загрязнения будет большая. Подселению подлежит 275 тысяч человек с 50-километровой зоной. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей”, – сообщил он.
Детали
Старух добавил, что сейчас сами реакторы на ЗАЭС достаточно надежны, и рассчитаны на разные сложные ситуации, в том числе и попадание ракет.
Дополнение
Как стало известно, рф начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключения ее от украинской.
В случае аварии на Запорожской АЭС под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей, страны, земли и воды.