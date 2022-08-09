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Під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей: що може статися у разі аварії на Запорізькій АЕС

Під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей: що може статися у разі аварії на Запорізькій АЕС

Київ • УНН

 • 469114 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У разі аварії на Запорізькій АЕС під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей, країни, земелі та води. Про це інформує НАЕК «Енергоатом» у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Є розрахунки викидів для одного з таких сценаріїв. Цей сценарій передбачає грамотні дії персоналу під час аварії для мінімізації наслідків. Тобто це не «апокаліптичний» сценарій, але це дуже важка аварія максимальної категорії 7 за шкалою ІNES. Коли оцінки обсягів викидів зроблено, все залежить від метеорологічних умов, і ми моделюємо атмосферне розповсюдження», – пояснив завідувач відділу математичного моделювання довкілля в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець.

Деталі

За словами науковця, на наслідки, зокрема, впливатимуть метеорологічні умови, які щодня змінюються та додав, що наслідки вибуху на Запорізькій АЕС можуть відчути на собі на півдні України, в Криму, Румунії та Болгарії. Також буде радіоактивне забруднення акваторії Чорного моря.

Доповнення

Запорізька атомна електростанція на ранок 9 серпня продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Після ворожих обстрілів Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на Запорізьку АЕС до кінця місяця.

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