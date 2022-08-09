Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Запорізька атомна електростанція на ранок 9 серпня продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це повідомляє Енергоатом, передає УНН.
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«Станом на 8:00 9 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у результаті атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків.
«Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека. Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС», - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.
В Енергоатомі нагадали, що наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.
Доповнення
Після ворожих обстрілів Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на Запорізьку АЕС до кінця місяця.