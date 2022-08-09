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Запорожская АЭС продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности - Энергоатом

Запорожская АЭС продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности - Энергоатом

Киев • УНН

 • 175003 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Запорожская атомная электростанция на утро 9 августа продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.

Цитата

«По состоянию на 8:00 9 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на протяжении последних дней повлек за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков.

«В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. Также повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

В Энергоатоме напомнили, что в настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.

Дополнение

После вражеских обстрелов Украина призвала МАГАТЭ и ООН отправить миссию на Запорожскую АЭС до конца месяца.

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