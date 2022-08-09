Под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей: что может произойти в случае аварии на Запорожской АЭС

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«Имеются расчеты выбросов для одного из таких сценариев. Этот сценарий подразумевает грамотные действия персонала во время аварии для минимизации последствий. То есть это не «апокалиптический» сценарий, но это очень тяжелая авария максимальной категории 7 по шкале INES. Когда оценка объемов выбросов сделана, все зависит от метеорологических условий, и мы моделируем атмосферное распространение», – объяснил заведующий отделом математического моделирования окружающей среды в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец.

Детали

По словам ученого, на последствия, в частности, будут влиять ежедневно меняющиеся метеорологические условия и добавил, что последствия взрыва на Запорожской АЭС могут ощутить на себе на юге Украины, в Крыму, Румынии и Болгарии. Также будет радиоактивное загрязнение акватории Черного моря.

Дополнение

Запорожская атомная электростанция к утру 9 августа продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

После вражеских обстрелов Украина призвала МАГАТЭ и ООН отправить миссию на Запорожскую АЭС до конца месяца.