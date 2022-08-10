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На случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС обновят планы эвакуации и реагирования - ОВА

На случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС обновят планы эвакуации и реагирования - ОВА

Киев • УНН

 • 174621 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Запорожской области решили обновить планы эвакуации и реагирования на случай угрозы возникновения или возникновения аварии на Запорожской АЭС в условиях военного положения, пишет УНН со ссылкой на информацию Запорожской ОВА.

Цитата

"Мы должны быть готовы к любой ситуации, даже самой плохой... Следует как можно скорее пересмотреть и привести в порядок все планы эвакуации, проверить наличие средств защиты наших жителей. Именно из-за непредсказуемости нашего врага мы должны безотлагательно проработать действенные планы, с реальными точками эвакуации, всеми средствами и транспортом", - подчеркнул глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Детали

В ОВА отметили, что из-за провокации захватчиков и умышленных обстрелов с их стороны Запорожской АЭС повреждены электросети. В результате обстрелов станция работает с риском возникновения аварийных ситуаций и пожаров.

"Из-за потенциальной опасности есть настоятельная потребность принятия мер по уменьшению возможных последствий техногенной опасности, связанной с ситуацией на Запорожской АЭС, в частности проведение уточнения сил и средств, которые возможно будут привлекаться к ликвидации последствий ЧС (пожарные подразделения, медицинский персонал, национальная полиция и т.п.), уточнение плана эвакуации, прием и размещение эвакуированного населения на случай угрозы возникновения или возникновения аварии на ОП "Запорожская АЭС" с учетом введения военного положения и оперативной обстановки", - говорится в сообщении ОВА.

Были рассмотрены и вопросы создания резерва специализированных препаратов, которые частично помогут людям оградить себя от худших последствий возможного облучения.

Так, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Старуха "единогласно согласилась с необходимостью обновления планов, которые теперь будут адаптированы к современным условиям", отметили в ОВА.

Вторым вопросом на рассмотрении комиссии было выделение средств для прокладки новой сети, которая позволит возобновить поврежденное электроснабжение в села Воздвиженской громады.

Дополнение

В случае возникновения чрезвычайной ядерной ситуации на Запорожской АЭС эвакуации подлежат 275 тысяч жителей Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом заговорили после нескольких вражеских обстрелов на станции 5 и 6 августа.

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