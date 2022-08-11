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россия нарушила все международные конвенции за время захвата ЗАЭС – министр энергетики

россия нарушила все международные конвенции за время захвата ЗАЭС – министр энергетики

Киев • УНН

 • 143125 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Весь цивилизованный мир должен требовать от российских властей вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Цитата

"Чтобы заставить российских военных покинуть атомную станцию ​​и вернуть ее под полный контроль Украины, нам нужна максимальная международная поддержка, поддержка наших партнеров", – подчеркнул Галущенко.

Детали 

По словам министра, за время захвата ЗАЭС, рф нарушила все международные конвенции и резолюции по соблюдению основ ядерной безопасности на ядерных объектах, и ее действия полностью подпадают под определение "ядерный терроризм". В частности, обстрел российскими вооруженными силами ЗАЭС создает беспрецедентные риски для ядерной безопасности Украины и соседних стран всего международного сообщества.

Галущенко напомнил, что любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, которые предназначены для мирных целей, определяются как нарушение принципов устава ООН, международного права и устава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

"Дополнительно резолюциями МАГАТЭ определяется, что вооруженное нападение или угроза вооруженного нападения на ядерный объект, который эксплуатируется или строится, создает ситуацию, в которой Совбез ООН должен немедленно действовать в соответствии с положениями устава Организации Объединенных Наций. Для оценки ситуации на станции, в частности с точки зрения ядерной безопасности и безопасности обращения с ядерными материалами, на ЗАЭС должна быть отправлена ​​совместная миссия ООН и МАГАТЭ. На сегодняшний день станция работает на энергосистему Украины. Я убежден, что так будет и дальше", – резюмировал министр.

Дополнение

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но "непосредственной" угрозы ядерной безопасности не было. 

В Запорожской области решили обновить планы эвакуации и реагирование на случай угрозы возникновения или аварии на Запорожской АЭС в условиях военного положения.

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