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Пять "прилетов": оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС

Киев • УНН

 • 179722 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сегодня российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Об этом в Telegram сообщил Энергоатом, информирует УНН.

Пять "прилетов": оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС

Цитата

"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Детали

Еще было пять "прилетов" в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. 

Ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной, сообщили в Енергоатоме.

 

Напомним

9 августа стало известно, что россия начала процесс подключения Запорожской АЭС в Крым.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что оккупанты нарушили все международные конвенции за время захвата ЗАЭС.

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