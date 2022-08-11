Пять "прилетов": оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС

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"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Детали

Еще было пять "прилетов" в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС.

Ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной, сообщили в Енергоатоме.

Напомним

9 августа стало известно, что россия начала процесс подключения Запорожской АЭС в Крым.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что оккупанты нарушили все международные конвенции за время захвата ЗАЭС.