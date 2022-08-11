Пять "прилетов": оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Сегодня российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Об этом в Telegram сообщил Энергоатом, информирует УНН.
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"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Детали
Еще было пять "прилетов" в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС.
Ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной, сообщили в Енергоатоме.
Напомним
9 августа стало известно, что россия начала процесс подключения Запорожской АЭС в Крым.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что оккупанты нарушили все международные конвенции за время захвата ЗАЭС.