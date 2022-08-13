Рашисти обстрілюють Запорізьку АЕС з Водяного та готують провокації під українським прапором - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з села Водяне та готують провокації під українським прапором. Про це інформує УНН.
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Один з артилерійських ударів рашистів, як вказано, пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.
Одночасно, за даними ГУР МОУ, окупанти активно створюють «картинку» для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві жителі та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках, зауважили у воєнній розвідці.
"До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", - вказали у ГУР МОУ.
Доповнення
Російські окупанти піддали обстрілам територію Запорізької АЕС 5, 6 та 11 серпня.
При цьому рф при ООН не підтримала пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.