Оккупанты повредили распределительное устройство на ЗАЭС, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности - Энергоатом

Детали

Также указано, что повреждения получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

Так, периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, начиная с прошлой недели, повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции, отметили в Энергоатоме.

В частности, в результате обстрела станции на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, - один из трех рабочих энергоблоков теперь отключен.

Также россияне, как сообщается, обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС. Пожарная часть предназначена для защиты станции от пожаров и их тушения при чрезвычайных ситуациях.

Остаются также риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Вдобавок, высок уровень пожарной опасности, указали в Энергоатоме.

Также в результате обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

Энергоатом напоминает, что Запорожская АЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими войсками. В то же время, украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

В настоящее время ЗАЭС продолжает функционировать и производить электроэнергию для нужд украинской энергосистемы.

Дополнение

В прошедшие сутки российские военные обстреляли Энергодар. Как сообщили в Энергоатоме, жертвой обстрелов стал работник Запорожской АЭС.