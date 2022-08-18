Рашисти оголосили на ЗАЕС "вихідний": ГУР попередило про провокацію 19 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 19 серпня російські війська готують провокацію на Запорізькій АЕС. Цього дня на станції рашисти оголосили несподіваний "вихідний", тому там перебуватиме лише оперативний персонал. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram ГУР МОУ.
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"19 серпня рашисти готують провокацію на ЗАЕС. Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції. На ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту", – повідомило ГУР.
У розвідці додали, що міноборони рф заявило про "підготовку теракту з боку ЗСУ": нібито під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готують резонансну провокацію, щоб звинуватити росію у техногенній катастрофі.
"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН", – зазначили в ГУР.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації при РНБО України також попередив, що міноборони рф поширило фейк про "підготовку" Україною провокації на Запорізькій АЕС, коли в країні перебуватиме Генсек ООН.