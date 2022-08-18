рф поширила фейк про провокації на ЗАЕС під час візиту до України Генсека ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міноборони рф поширило фейк про "підготовку" Україною провокації на Запорізькій АЕС під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає УНН.
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"Міноборони рф повідомило про підготовку Україною резонансної провокації на Запорізькій АЕС під час візиту до України Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Зокрема, у російському відомстві заявили, що 19 серпня київський режим готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС, внаслідок якої російську федерацію звинуватять у створенні техногенної катастрофи на даній електростанції, а також описали можливий сценарій розвитку подій", – ідеться у повідомленні.
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У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.
"Попереджаємо:зважаючи на встановлення фактів майже безперервних провокативних обстрілів Запорізької АЕС окупаційними військами, повідомлення про провокації Силами оборони України не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією!" – ідеться у повідомленні.
Окрім того, в ЦПД закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості йти в укриття.
"Не забувайте про правила "2-х стін" та "2-х виходів", – додали в Центрі протидії дезінформації.
Доповнення
росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС. З такою заявою вийшов начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту зс рф ігор кирилов, якого цитують російські ЗМІ.