рф распространила фейк о провокациях на ЗАЭС во время визита в Украину Генсека ООН

Цитата

"Минобороны рф сообщило о подготовке Украиной резонансной провокации на Запорожской АЭС во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. В частности, в российском ведомстве заявили, что 19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС, в результате которой российскую федерацию обвинят в создании техногенной катастрофы на данной электростанции, а также описали возможный сценарий развития событий", – говорится в сообщении.

Детали

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

"Предупреждаем: учитывая установление фактов почти непрерывных провокативных обстрелов Запорожской АЭС оккупационными войсками, сообщение о провокациях Силами обороны Украины не соответствует действительности и является откровенной дезинформацией!" – говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦПД призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности идти в укрытие.

"Не забывайте о правилах "2-х стен" и "2-х выходов", – добавили в Центре противодействия дезинформации.

Дополнение

россия угрожает остановить Запорожскую АЭС. С таким заявлением вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф игорь кириллов, которого цитируют российские СМИ.