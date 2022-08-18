рф распространила фейк о провокациях на ЗАЭС во время визита в Украину Генсека ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Минобороны рф распространило фейк о "подготовке" Украиной провокации на Запорожской АЭС во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.
Цитата
"Минобороны рф сообщило о подготовке Украиной резонансной провокации на Запорожской АЭС во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. В частности, в российском ведомстве заявили, что 19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС, в результате которой российскую федерацию обвинят в создании техногенной катастрофы на данной электростанции, а также описали возможный сценарий развития событий", – говорится в сообщении.
Детали
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
"Предупреждаем: учитывая установление фактов почти непрерывных провокативных обстрелов Запорожской АЭС оккупационными войсками, сообщение о провокациях Силами обороны Украины не соответствует действительности и является откровенной дезинформацией!" – говорится в сообщении.
Кроме того, в ЦПД призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности идти в укрытие.
"Не забывайте о правилах "2-х стен" и "2-х выходов", – добавили в Центре противодействия дезинформации.
Дополнение
россия угрожает остановить Запорожскую АЭС. С таким заявлением вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф игорь кириллов, которого цитируют российские СМИ.