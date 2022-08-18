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Рашисты объявили на ЗАЭС "выходной": ГУР предупредило о провокации 19 августа

Киев • УНН

 • 123643 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 19 августа российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС. В этот день на станции рашисты объявили неожиданный "выходной", поэтому там будет только оперативный персонал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГУР МОУ.

Рашисты объявили на ЗАЭС "выходной": ГУР предупредило о провокации 19 августа

Детали

"19 августа рашисты готовят провокацию на ЗАЭС. Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. На ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", – сообщило ГУР.

В разведке добавили, что минобороны рф заявило о "подготовке теракта со стороны ВСУ": якобы во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш готовят резонансную провокацию, чтобы обвинить россию в техногенной катастрофе. 

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине Генерального секретаря ООН", – отметили в ГУР.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины также предупредил, что минобороны рф распространило фейк о "подготовке" Украиной провокации на Запорожской АЭС, когда в стране будет находиться Генсек ООН.

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