ГУР: отримано нові підтвердження інформації щодо підготовки загарбниками провокації на ЗАЕС 19 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку російськими окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу. Про це інформує УНН з посиланням на ГУР МОУ.
Деталі
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що 18 серпня на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники росатому. При тому, що з моменту окупації співробітники росатому в обов’язковому порядку були присутні на всіх подібних нарадах. На цей момент вони взагалі залишили територію ЗАЕС.
Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті.
Доповнення
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 19 серпня російські війська готують провокацію на Запорізькій АЕС. Цього дня на станції рашисти оголосили несподіваний "вихідний", тому там перебуватиме лише оперативний персонал.
У розвідці додали, що міноборони рф заявило про "підготовку теракту з боку ЗСУ": нібито під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готують резонансну провокацію, щоб звинуватити росію у техногенній катастрофі.