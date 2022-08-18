ГУР: получены новые подтверждения информации о подготовке захватчиками провокации на ЗАЭС 19 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГУР МОУ.
Детали
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что 18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители росатома. При том, что с момента оккупации сотрудники росатома в обязательном порядке присутствовали на всех подобных совещаниях. К настоящему моменту они вообще покинули территорию ЗАЭС.
Учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте.
Дополнение
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 19 августа российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС. В этот день на станции рашисты объявили неожиданный "выходной", поэтому там будет только оперативный персонал.
В разведке добавили, что минобороны рф заявило о "подготовке теракта со стороны ВСУ": якобы во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовят резонансную провокацию, чтобы обвинить россию в техногенной катастрофе.