ГУР: получены новые подтверждения информации о подготовке захватчиками провокации на ЗАЭС 19 августа

Детали

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что 18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители росатома. При том, что с момента оккупации сотрудники росатома в обязательном порядке присутствовали на всех подобных совещаниях. К настоящему моменту они вообще покинули территорию ЗАЭС.

Учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 19 августа российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС. В этот день на станции рашисты объявили неожиданный "выходной", поэтому там будет только оперативный персонал.

В разведке добавили, что минобороны рф заявило о "подготовке теракта со стороны ВСУ": якобы во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовят резонансную провокацию, чтобы обвинить россию в техногенной катастрофе.