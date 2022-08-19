Остановка всех энергоблоков ЗАЭС может привести к "фукусимскому сценарию" - Госатом

Детали

Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Однако если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск российской федерации.

Известно, что атомная электростанция должна иметь постоянное электропитание для бесперебойного обеспечения собственных нужд – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок и охлаждения отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо за счет внешнего энергопитания.

При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение.

В результате обстрелов российскими оккупантами повреждены три из четырех линий, которые объединяют АЭС с энергосистемой Украины. При повреждении четвертой линии – станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд.

В случае такой аварийной ситуации на Запорожской АЭС есть в наличии дизель-генераторы, но для длительного обеспечения собственных нужд станции и для охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в достаточном количестве дизельного топлива.

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Оккупанты, присутствующие на АЭС, могут препятствовать поставкам дизеля, необходимого для работы генераторов. После потери всех источников электроэнергии начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду.

На Запорожской АЭС есть семь ядерных объектов – это шесть энергоблоков и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Так что развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия.

Отмечается, что в зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или россии и беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий. Также следует отметить, что ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, что есть каскадом водохранилищ реки Днепр. Таким образом, аварийные события на ЗАЭС могут привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря.

По поручению Госатомрегулирования эксплуатирующая организация определяет наиболее безопасные состояния работы энергоблоков в существующих условиях. Ядерную безопасность ЗАЭС держит в руках украинский персонал станции.

Добавим

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 19 августа российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС. В этот день на станции рашисты объявили неожиданный "выходной", поэтому там будет только оперативный персонал.

В разведке добавили, что минобороны рф заявило о "подготовке теракта со стороны ВСУ": якобы во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовят резонансную провокацию, чтобы обвинить россию в техногенной катастрофе.

Также получены дополнительные подтверждения информации о подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа.