Генсек ООН призвал россию не отключать Запорожскую АЭС от электросетей Украины

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«Очевидно, что электроэнергия из Запорожья — это украинская электроэнергия... Этот принцип должен полностью соблюдаться», — заявил генсек ООН во время визита в Одесский порт на юге Украины.

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Запорожская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в марте, и недавние боевые действия вокруг нее породили беспокойство по поводу ядерного инцидента, сравнимого с Чернобылем.

В четверг Киев обвинил Москву в планировании отключения электроэнергии, что может привести к "фукусимскому сценарию".

На прошлой неделе Энергоатом заявил, что российские силы планируют перенаправить электроэнергию из Запорожья в Крым, аннексированный в 2014 году.

За последние дни по ЗАЭС — крупнейшей в Европе — россия нанесла многочисленные удары.