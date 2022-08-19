Генсек ООН призвал россию не отключать Запорожскую АЭС от электросетей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Глава ООН Антониу Гутерреш в пятницу призвал не отключать оккупированную россией Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, после того как Украина сообщила, что Москва планировала это сделать. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Цитата
«Очевидно, что электроэнергия из Запорожья — это украинская электроэнергия... Этот принцип должен полностью соблюдаться», — заявил генсек ООН во время визита в Одесский порт на юге Украины.
Дополнение
Запорожская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в марте, и недавние боевые действия вокруг нее породили беспокойство по поводу ядерного инцидента, сравнимого с Чернобылем.
В четверг Киев обвинил Москву в планировании отключения электроэнергии, что может привести к "фукусимскому сценарию".
На прошлой неделе Энергоатом заявил, что российские силы планируют перенаправить электроэнергию из Запорожья в Крым, аннексированный в 2014 году.
За последние дни по ЗАЭС — крупнейшей в Европе — россия нанесла многочисленные удары.