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Генпрокуратура демонструє новий підхід до відносин із громадськими організаціями – С.Таран

Київ • УНН

 • 12637 перегляди

За словами політолога, в Україні досвід демократії невеликий, бо громадськість критикує владу, а влада — громадянське суспільство, а позитивного результату немає

Генпрокуратура демонструє новий підхід до відносин із громадськими організаціями – С.Таран

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Реальні результати співпраці Генеральної прокуратури України з Всеукраїнським рухом проти політичної корупції “Під контролем” свідчить про новий спосіб відносин відомства з громадськими організаціями. Таку думку висловив у коментарі УНН політолог Сергій Таран.

За словами політолога, у зв’язку з тим, що на сьогодні в Україні досвід демократії невеликий, бо громадськість критикує владу, а влада — громадянське суспільство, тому не відбувається позитивного результату.

“Тому дуже важливо, щоб результат був конструктивний. Щоб влада навчилася реагувати на те, що говорить громадянське суспільство, а громадянське суспільство відповідно шукало ту інформацію, на яку влада має реагувати, і щоб розуміла, до кого треба звертатися”, — сказав він.

На думку С.Тарана, у цьому випадку є дуже добрим прикладом співпраця між Генпрокуратурою та громадською організацією “Під контролем”.

“І те, що за результатами звернень і моніторингової роботи громадської організації, з’явилися дуже конкретні результати, це звичайно величезний позитив. Це має бути граним прикладом правильного формату відносин між громадянським суспільством і владою”, — підкреслив експерт.

Відповідаючи на запитання про те, на скільки ефективною на сьогодні є співпраця Генпрокуратури і, в даному випадку, організацією “Під контролем”, яка дозволяє викривати реальних корупціонерів, С.Таран сказав: “Традиційно — це важко. Але в цьому випадку ми бачимо, що доволі позитивний результат. Якщо зараз Генпрокуратура демонструє новий спосіб відносин з громадянським суспільством, то це має стати дуже непоганим початком. І я думаю, що за великим рахунком, частка демократичних змін залежить великою мірою від того, наскільки буде нормальною співпраця між громадянським суспільством і владою. Громадянське суспільством має ставитися критично до влади, але якщо критикує — влада має реагувати. У нас такого формату дуже мало було. І я сподіваюся, тепер буде більше”.

На уточнення УНН про те, чи є багато сьогодні правоохоронних органів, зокрема нових антикорупційних органів, які співпрацюють з громадськими організаціями, експерт відповів: “Є кілька речей, які дають позитив. А є кілька речей, які не дають позитиву. Приклад з поліції. Дуже непогана була співпраця з формування нової патрульної служби. Але так само нема в цій поліції розуміння того, які будуть інші кадри, які набиратимуться на роботу не в патрульну службу, а в слідчі органи. І тут ми не розуміємо, яким чином має відбудуватися співпраця. Або, наприклад, нові антикорупційні органи. З одного боку, непогано вони були обрані, тому що вперше громадськість брала участь безпосередньо в їх обранні. Але наскільки це буде ефективно, це ще залишилося питанням”.

“У випадку з Генпрокуратурою, я вважаю, що приклади співпраці з організацією „Під контролем“, дуже непогані. Це саме той приклад, коли громадські активісти не просто говорять, а говорять про конкретні справи, які знаходять втілення. Там, здається, статистика така, що вже 3 судових вироки. Я не можу сказати, що знаю такі приклади, коли була б така співпраця як між суспільством і прокуратурою. У кожній інституції є приклади позитивної і негативної співпраці. Але у випадку з Генпрокуратурою ми бачимо дуже непогану тенденцію. І я думаю, якщо так вона буде реагувати далі, то з’явиться дуже серйозний шанс, що довіра до правоохоронних органів в Україні буде вищою”, — резюмував С.Таран.

Нагадаємо, за повідомленням Генпрокурора Юрія Луценка, Генеральна прокуратура України повідомила про підозри у корупції 18 особам завдяки інформації учасників Всеукраїнського руху проти політичної корупції "Під контролем".

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