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Генпрокуратура демонстрирует новый подход к отношениям с общественными организациями - С.Таран

Киев • УНН

 • 12637 просмотра

По словам политолога, в Украине опыт демократии небольшой, потому что общественность критикует власть, а власть - гражданское общество, а положительного результата нет

Генпрокуратура демонстрирует новый подход к отношениям с общественными организациями - С.Таран

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Реальные результаты сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины с Всеукраинским движением против политической коррупции "Под контролем" свидетельствует о новом способе отношений ведомства с общественными организациями. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Сергей Таран.

По словам политолога, в связи с тем, что на сегодня в Украине опыт демократии небольшой, потому что общественность критикует власть, а власть - гражданское общество, поэтому не происходит положительного результата.

"Поэтому очень важно, чтобы результат был конструктивный. Чтобы власть научилась реагировать на то, что говорит гражданское общество, а гражданское общество в соответствии искало ту информацию, на которую власть должна реагировать, и чтобы понимала, к кому надо обращаться ", - сказал он.

По мнению С.Тарана, в этом случае является очень хорошим примером сотрудничество между Генпрокуратурой и общественной организацией "Под контролем".

"И то, что по результатам обращений и мониторинговой работы общественной организации, появились очень конкретные результаты, это конечно огромный позитив. Это должно быть  примером правильного формата отношений между гражданским обществом и властью ", - подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о том, насколько эффективным на сегодняшний день является сотрудничество Генпрокуратуры и, в данном случае, с организацией "Под контролем", которая позволяет разоблачать реальных коррупционеров, С.Таран сказал: "Традиционно - это тяжело. Но в этом случае мы видим, что есть достаточно положительный результат. Если сейчас Генпрокуратура демонстрирует новый способ отношений с гражданским обществом, то это должно стать очень неплохим началом. И я думаю, что по большому счету, доля демократических преобразований зависит в большой степени от того, насколько будет нормальной сотрудничество между гражданским обществом и властью. Гражданское общество должно относиться критически к власти, но если критикует - власть должна реагировать. У нас такого формата очень мало было. И я надеюсь, теперь будет больше ".

На уточнение УНН о том, есть много сегодня правоохранительных органов, в том числе новых антикоррупционных органов, сотрудничающих с общественными организациями, эксперт ответил: "Есть несколько вещей, которые дают позитив. А есть несколько вещей, которые не дают позитива. Пример из полиции. Очень неплохое было сотрудничество по формированию новой патрульной службы. Но так же нет в этой полиции понимание того, какие будут другие кадры, которые будут набираться на работу не в патрульную службу, а в следственные органы. И здесь мы не понимаем, каким образом должен отстроиться сотрудничество. Или, например, новые антикоррупционные органы. С одной стороны, неплохо они были избраны, потому что впервые общественность участвовала непосредственно в их избрании. Но насколько это будет эффективно, это еще осталось вопросом ".

"В случае с Генпрокуратурой, я считаю, что примеры сотрудничества с организацией" Под контролем ", очень неплохие. Это именно тот пример, когда общественные активисты не просто говорят, а говорят о конкретных делах, которые находят воплощение. Там, кажется, статистика такова, что уже 3 судебных приговора. Я не могу сказать, что знаю такие примеры, когда было бы такое сотрудничество как между обществом и прокуратурой. В каждой институции есть примеры положительного и отрицательного сотрудничества. Но в случае с Генпрокуратурой мы видим очень хорошую тенденцию. И я думаю, если так она будет реагировать дальше, то появится очень серьезный шанс, что доверие к правоохранительным органам в Украине будет выше ", - резюмировал С.Таран.

Напомним, по сообщению Генпрокурора Юрия Луценко, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрениях в коррупции 18 лицам благодаря информации участников Всеукраинского движения против политической коррупции "Под контролем" .

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