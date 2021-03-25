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“Геноцид окремих галузей”: ресторатори скаржаться на обмеження, третина закладів не пережила минулорічних локдаунів

“Геноцид окремих галузей”: ресторатори скаржаться на обмеження, третина закладів не пережила минулорічних локдаунів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Ресторанний бізнес зазнає серйозних збитків внаслідок карантинних обмежень та локдаунів, про які влада обіцяла попереджати, однак обіцянки своєї не виконала. Про це у коментарі УНН розповів президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачев.

Цитата

Співрозмовник УНН зазначив, що всеукраїнський локдаун, про який наразі заговорило чимало політиків, поки зарано коментувати.

“Якщо він буде, можна буде коментувати. Влада обіцяла про такі речі заздалегідь попереджати, але ми бачимо, що вони це не виконують… Щодо локдаунів взагалі, то звичайно, що це погано, погано насамперед те, що це профанація, а ні який не локдаун – транспорт працює, все працює”, - сказав він.

Деталі

На думку президента УРА, закриття ресторанів та закладів громадського харчування не має ніякого відношення до боротьби з коронавірусом, адже такі заклади – це не місця, в яких зараження є більшим, аніж наприклад у громадському транспорті.

Зі слів експерта, за весь час запровадження карантинних обмежень та “локдаунів” в Україні, бізнес попередили про це лише один раз.

“У разі, якщо це був би локдаун, до цього можна було б ставитись з порозумінням, що ми разом боремось із проблемою. Якщо мене за місяць, за тиждень, за два попередять, що я не можу працювати, а всі інші можуть, то мене це не влаштовує – ні за тиждень, ні за місяць, ні за день. Основна справа не в тому, що не попередили, а в тому, що взагалі, чому закриті саме ресторани? На це питання ніхто не може дати відповідь… Є геноцид окремих галузей, під яким показується видимість боротьби з коронавірусом”, - сказав Трахачев.

Збитки галузі внаслідок обмежень

Говорячи про збитки ресторанного бізнесу в умовах карантинних обмежень, співрозмовник зазначив, що наразі можуть функціонувати лише ті заклади, що працюють на доставку.

“Але треба розуміти, що таких не більше 5%. За нашими опитуваннями, результат роботи в локдаун покращують лише 5% закладів громадського харчування… Взагалі, кількість закладів, які працюють на доставку – не більше 20%. Таким чином, 80% галузі взагалі не працює, або працює зі збитками. Це призводить до того, що люди, які працюють у цих закладах, а це, якщо рахувати по країні, близько мільйона людей, - то 800 тисяч не мають надходжень у вигляді заробітної плати. Вони не можуть піти і купити ті самі ліки, щоб лікуватись від коронавірусу”, - зазначив він.

За словами фахівця, навіть в умовах, коли бізнес взагалі не має права працювати, у нього все одно залишаються платежі, які треба сплачувати – це арендна плата, комунальні платежі тощо. Це приносить чималі збитки для закладів.

Очільник асоціації повідомив також, що за результатами роботи за минулий рік можна говорити, що приблизно третина ресторанів відчувала суттєві проблеми.

“Це призвело до того, що заклад був зачинений, або заклад був проданий – там вже нові власники, або у склад інвесторів чи власників зайшла нова людина, яка принесла нові гроші, щоб утримувати заклад. Такі проблеми, пов’язані з нормальним існуванням, відчуває приблизно третина ресторанів. В цьому році, ми вважаємо, тенденція не буде змінюватись. При нормальному житті, цей показник становить приблизно 10%, приблизно десята частина ресторанів зачиняється - відчиняється нова, змінюються власники. Бізнес не дуже сталий і зміни постійно відбуваються, але не третина”, - додав Трахачев.

Що було раніше

Розмови про всеукраїнський локдаун ведуться серед українських політиків вже декілька тижнів. Так, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом загальнонаціонального карантину очікувати не варто.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах України доведеться “закрити всю країну”.

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