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"Геноцид отдельных отраслей": рестораторы жалуются на ограничения, треть заведений не пережила прошлогодних локдаунов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Ресторанный бизнес несет серьезные убытки вследствие карантина и локдаунов, о которых власти обещали предупреждать, однако обещание свое не выполнили. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Украинской ресторанной ассоциации Сергий Трахачев.

Цитата

Собеседник УНН отметил, что всеукраинский локдаун, о котором уже заговорили многие политики, пока рано комментировать.

"Если он будет, можно будет комментировать. Власти обещали о таких вещах заранее предупреждать, но мы видим, что они это не выполняют ... Относительно локдаунов в общем, то конечно, что это плохо, плохо прежде всего то, что это профанация, а не локдаун - транспорт работает, все работает", - сказал он.

Детали

По мнению президента УРА, закрытие ресторанов и заведений общественного питания не имеет никакого отношения к борьбе с коронавирусом, ведь такие заведения - это не места, в которых заражения является большим, чем например в общественном транспорте.

По словам эксперта, за все время введения карантина и "локдаунов" в Украине, бизнес предупредили об этом только один раз.

"В случае, если это был бы локдаун, к этому можно было бы относиться с пониманием, что мы вместе боремся с проблемой. Если меня за месяц, за неделю, за две предупредят, что я не могу работать, а все остальные могут, то меня это не устраивает - ни за неделю, ни за месяц, ни за день. Дело не в том, что не предупредили, а в том, что вообще, почему закрыты именно рестораны? На этот вопрос никто не может ответить ... Есть геноцид отдельных отраслей, под которым показывается видимость борьбы с коронавирусом", - сказал Трахачев.

Убытки отрасли в результате ограничений

Говоря об убытках ресторанного бизнеса в условиях карантина, собеседник отметил, что сейчас могут функционировать только заведения, работающие на доставку.

"Но надо понимать, что таких не более 5%. По нашим опросам, результат работы в локдаун улучшают лишь 5% заведений общественного питания ... Вообще, количество заведений, работающих на доставку - не более 20%. Таким образом, 80% отрасли вообще не работает, либо работает с убытками. Это приводит к тому, что люди, которые работают в этих учреждениях, а это, если считать по стране, около миллиона человек, - это 800 тыс. не имеют поступлений в виде заработной платы. Они не могут пойти и купить те же лекарства, чтобы лечиться от коронавируса", - отметил он.

По словам специалиста, даже в условиях, когда бизнес вообще не имеет права работать, у него все равно остаются платежи, которые надо платить - это арендная плата, коммунальные платежи и тому подобное. Это приносит немалые убытки заведениям.

Глава ассоциации сообщил также, что по результатам работы за прошлый год можно говорить, что примерно треть ресторанов чувствовала существенные проблемы.

"Это привело к тому, что заведение было закрыто, или заведение было продано - там уже новые владельцы, или в состав инвесторов или владельцев зашел новый человек, который принес новые деньги, чтобы содержать заведение. Такие проблемы, связанные с нормальным существованием, чувствует примерно треть ресторанов. В этом году, мы считаем, тенденция не будет меняться. При нормальной жизни, этот показатель составляет примерно 10%, примерно десятая часть ресторанов закрывается - открывается новая, меняются владельцы. Бизнес не очень устойчивый и изменения постоянно происходят, но не треть", - добавил Трахачев.

Что было раньше

Разговоры о всеукраинском локдауне ведутся среди украинских политиков уже несколько недель. Так, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время общенационального карантина ожидать не стоит.

В то же время секретарь СНБО Олексий Данилов не исключает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах Украины придется "закрыть всю страну".

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