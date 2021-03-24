У РНБО не виключають всеукраїнського локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах України, не виключено, що доведеться "закрити всю країну". Про це розповів у інтерв'ю BBC News Україна секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.
Найближчим часом Рада нацбезпеки може провести окреме засідання щодо ковіду.
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"У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведене окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей", - розповів Данілов.
Деталі
На питання про те, чи можуть на Раді нацбезпеки обговорювати всеукраїнський локдаун, він відповів: "Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, має самостійно ухвалювати рішення, чи треба їй закриватися, чи вводити інші обмеження".
"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не по оптимістичному сценарію, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна. Адже життя людини має бути на першому місці", - наголосив секретар РНБО.
Що було раніше
Розмови про всеукраїнський локдаун ведуться серед українських політиків вже декілька тижнів. Напередодні Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом загальнонаціонального карантину очікувати не варто.
Довідково
В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, - 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу - 5,4 тисячі.