Степанов розповів, чи варто очікувати загальнонаціонального локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі “Сніданок з 1+1” розповів про те, чи варто очікувати нового загальнонаціонального локдауну через третю хвилю COVID-19, повідомляє УНН.
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“Ми можемо зараз запровадити локдаун, як у Франції: із комендантською годиною. А як ми далі будемо? Ми завжди знаходимо баланс між епідеміологією та економікою, щоб не розповсюджувалася хвороба і не зупинити економіку країни. Загальнонаціонального локдауну найближчим часом не буде”, — зазначив Степанов.
Деталі
Міністр також назвав області, які через складну епідеміологічну ситуацію можуть найближчим часом потрапити до червоної зони.
“У нас є ситуація по Львівській області — вся область може потрапити до червоного рівня, Вінницька, Миколаївська область”, — зазначив Степанов.
Довідково
В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 122 тисячі людей, з них майже 11 тисяч вакцинувань за добу, у тому числі у пунктах щеплень. Записалася у чергу на вакцинацію 321 тисяча українців.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).