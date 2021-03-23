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Степанов розповів, чи варто очікувати загальнонаціонального локдауну

Степанов розповів, чи варто очікувати загальнонаціонального локдауну

Київ • УНН

 • 18157 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі “Сніданок з 1+1” розповів про те, чи варто очікувати нового загальнонаціонального локдауну через третю хвилю COVID-19, повідомляє УНН.

Цитата:

“Ми можемо зараз запровадити локдаун, як у Франції: із комендантською годиною. А як ми далі будемо? Ми завжди знаходимо баланс між епідеміологією та економікою, щоб не розповсюджувалася хвороба і не зупинити економіку країни. Загальнонаціонального локдауну найближчим часом не буде”, — зазначив Степанов.

Деталі

Міністр також назвав області, які через складну епідеміологічну ситуацію можуть найближчим часом потрапити до червоної зони.

“У нас є ситуація по Львівській області — вся область може потрапити до червоного рівня, Вінницька, Миколаївська область”, — зазначив Степанов.

Довідково

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 122 тисячі людей, з них майже 11 тисяч вакцинувань за добу, у тому числі у пунктах щеплень. Записалася у чергу на вакцинацію 321 тисяча українців. 

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Українські Національні Новини

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