Степанов рассказал, стоит ли ожидать общенационального локдауна

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"Мы можем сейчас ввести локдаун, как во Франции: с комендантским часом. А как мы дальше будем? Мы всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой, чтобы не распространялась болезнь и не остановить экономику страны. Общенационального локдауна в ближайшее время не будет", - отметил Степанов.

Детали

Министр также назвал области, которые из-за сложной эпидемиологической ситуации могут в ближайшее время попасть в красную зону.

"У нас ситуация по Львовской области - вся область может попасть в красный уровень, Винницкая, Николаевская область", - отметил Степанов.

Справочно

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже почти 122 тыс. человек, из них почти 11 тыс. вакцинаций за сутки, в том числе в пунктах прививок. Записалась в очередь на вакцинацию 321 тыс. украинцев.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).